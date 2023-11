Jean-Marc Bergeron, candidat au poste de conseiller à Témiscouata-sur-le-Lac

Le quatrième candidat à avoir présenté sa candidature au poste de conseiller du district 5 de Témiscouata-sur-le-Lac est Jean-Marc Bergeron. Natif de Notre-Dame-du-Lac, le citoyen s’est senti appelé par cette élection.

Il a grandi dans le quartier et connait bien son historique, soutient-il. Retraité, il indique être disponible pour représenter ses concitoyens au conseil. «J’ai à cœur l’équité et notre entière communauté. J’y crois. Travaillons ensemble!», a-t-il souligné.

«Ce que j’entends de la majorité citoyenne c’est la volonté d’avancer. Si on a le droit de voir ce qu’on n’a pas, il est primordial de voir ce qu’on a. Car plus on transporte les colères et les déceptions du passé, moins on profite des belles choses du présent», croit le candidat.

Il sent que la population généralement positive. Il croit que cet état d’esprit est efficace pour réaliser diverses actions et trouver des solutions à des problèmes. «C’est par un soutien réciproque qu’on relève les défis», indique-t-il.

S’il est élu, Jean-Marc Bergeron partage qu’il fera de son mieux pour représenter les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac. «J’y serai pour favoriser le développement équitable», conclut-il.