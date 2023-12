Forum interrégional sur les risques côtiers 2024 : pour des solutions humaines en adaptation

Les conseils régionaux de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le Regroupement national des CRE du Québec (RNCREQ) annoncent la tenue du tout premier Forum interrégional sur les risques côtiers.

L’événement, qui se tiendra les 30 et 31 mai 2024 à Rivière-du-Loup, mobilisera des professionnels et des décideurs de cinq régions administratives. Il aura pour objectif de créer un lieu d’échange interrégional sur l’adaptation aux risques côtiers, en proposant une approche qui mettra l’aspect humain au cœur des discussions.

Cette première édition du Forum favorisera la mise en commun des défis actuels et des pratiques exemplaires face aux risques côtiers, adaptées aux régions. Elle offrira ainsi l’occasion de créer une synergie entre les actions locales et régionales, pour un alignement stratégique avec celles à l’échelle provinciale. Par ailleurs, le Forum vise à soutenir le passage à l’action et susciter l’engagement de nouveaux acteurs.

Les défis associés aux risques côtiers sont autant nombreux que diversifiés, et ils ne cessent de se complexifier en fonction d’un climat en constante évolution, indiquent les CRE. Les organisateurs sont d’avis que, pour relever ces défis de façon efficace et efficiente, il est nécessaire de se doter d’une approche axée sur les réalités humaines et sociales propres aux régions. Dans cette optique, le programme des deux journées s’articulera autour de quatre thèmes soit la prise de conscience et acceptation des risques côtiers et climatiques, la santé mentale en contexte de changements climatiques, les solutions basées sur la nature (et leur valeur sociale et financière), puis des exemples régionaux inspirants en adaptation.

La réalisation de cet événement s’inscrit dans le cadre du projet Climat de changement qui vise à encourager la réduction des GES et à faciliter la résilience des communautés face aux changements climatiques. Ce projet est une démarche panquébécoise menée par le RNCREQ et, dans chaque région, par les 17 conseils régionaux de l’environnement.

L’événement s’adresse aux élus et professionnels des municipalités et MRC, aux représentants des ministères et aux acteurs socioéconomiques intervenant en différents secteurs (santé, tourisme, agriculture, aménagement, habitation, etc.). Les places étant limitées, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire rapidement en se rendant au crebsl.com/ForumRisquesCotiers2024/. Un tarif réduit est en vigueur pour les inscriptions hâtives, et ce, jusqu'au 29 février 2024. De plus, les membres des CRE impliqués dans l’organisation bénéficient d’un tarif privilégié, ainsi que les OBNL.