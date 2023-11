Chasse : bilan de la Sûreté du Québec

Entre le 30 septembre et le 15 octobre, les policiers de la Sûreté du Québec des centres de service de Rivière-du-Loup et de Rimouski ont visité de nombreux secteurs de chasse dans le Bas-Saint Laurent afin de s’assurer que la sécurité soit au rendez-vous. De nombreuses interventions ont permis de désamorcer diverses situations conflictuelles et d’apaiser certaines tensions au sein de la communauté des chasseurs.



C’est avec une approche basée sur la confiance et la prévention que les agents ont abordé les citoyens. Ils soulignent d’ailleurs leur excellente coopération. Ils indiquent que la majorité des sportifs sont animés de bonnes intentions pendant leurs sorties annuelles de chasse.



En plus des vérifications d’usage, les équipes ont émis une multitude de conseils et d’avertissements. Globalement, l’opération a mené à près de 200 interpellations, 9 constats d’infraction en vertu du code de la sécurité routière, 7 saisies d’arme à feu et une arrestation pour la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.