Etienne Deschênes présente ses engagements

Etienne Deschênes a mis de l’avant ses engagements auprès des citoyens dans le cadre de l’élection partielle du 10 décembre prochain dans le district 5 du quartier Notre-Dame à Témiscouata-sur-le-Lac. La semaine dernière, le candidat a présentation à la population ses objectifs.

Comme principe de base, M. Deschênes affirme: «Le quartier Notre-Dame-du-Lac a le potentiel de devenir l’un des plus beaux endroits du Québec, au même titre que Kamouraska, North Hatley ou Neuville. Pour y arriver, il faut que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac investisse temps, argent et expertise.»

Le candidat poursuit en disant qu’il s’assurera que la fusion de 2010 soit une véritable fusion et non une simple annexion municipale en exigeant une parité entre les quartiers de la ville. «On semble attribuer au quartier Cabano le rôle de centre économique de la ville et celui de Notre-Dame, celui de dortoir. Je suis persuadé que l’on peut être plus nuancé.» Toujours selon M. Deschênes, il faut promouvoir le concept de Ville Jardins largué aux oubliettes et revitaliser le centre du quartier, bref redonner aux citoyens leur identité et leur fierté.

Afin d’atteindre cet objectif, M. Deschênes énonce une série d’actions à prendre tant au niveau économique que social, entre autres voir à la parité dans l’attribution de projets d’envergure, prioriser les services et commerces de proximité au quartier Notre-Dame, revamper le centre de loisirs ainsi que la salle Témiscouata et créer un parc communautaire sur le terrain de la meunerie. Pour réaliser ces projets, M. Deschênes demande aux citoyens du district 5 de l’appuyer fortement les 3 et 10 décembre prochains. Si élu, il s’engage à bien les représenter et leur assurer une voix forte auprès de la ville.

Pour l’ensemble de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, M. Deschênes sera aussi actif à travailler de concert avec les citoyens afin de créer des évènements économiques, culturels et touristiques majeurs. De plus, il s’engage à voir à ce que les organismes en place soient mieux appuyés financièrement par notre ville. «La richesse d’une ville n’est pas attribuable à la quantité d’édifices de béton qu’on y bâtit, mais à son dynamisme et à ses ressources humaines.»

M. Deschênes promet que s’il est élu, il s’opposera à toute taxation future reliée au projet de compteur d’eau pour les citoyens, ainsi qu’à une hausse de taxe foncière supérieure à 2.5% . «Les citoyens ont déjà fait leur part, à la ville de couper dans les dépenses superflues telles les dédoublements de services et la bureaucratie administrative.»