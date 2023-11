Un objectif de deux autobus de denrées pour le Carrefour d’Initiatives Populaires

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup (CIP), l’organisme en aide alimentaire de la MRC de Rivière-du-Loup, sollicite les dons en denrées non périssables pour venir en aide aux plus vulnérables. L’objectif est de remplir deux autobus en denrées alimentaires en deux jours.

La population est invitée à venir remettre des denrées non périssables lors du passage de l’autobus aux moments suivants:

Lors de la Guignolée des Médias à CIMT, de 8 h à 17 h 30, au 15, rue de la Chute

Lors de la cueillette de Marto au Groupe Grand Portage, de 12 h 30 à 19 h 30, au 157, rue Fraser

Les denrées amassées serviront au dépannage alimentaire d’urgence qui se fait tout au long de l’année. Environ 700 dépannages sont remis annuellement aux familles et personnes qui vivent une situation plus difficile. Il s’agit du seul moment officiel de cueillette en denrées de l’organisme, bien que les dons soient acceptés et appréciés toute l’année.

Le Carrefour d’Initiatives Populaires est privilégié de pouvoir compter plus que jamais sur le soutien de ses partenaires et ses donateurs et les remercie pour la confiance témoignée. Un remerciement tout spécial à Autocar Bas-St-Laurent, aux entreprises et écoles participantes. Merci de nourrir l’espoir collectivement!