La Ville de Pohénégamook signe une nouvelle entente avec son personnel-cadre

La Ville de Pohénégamook annonce la signature d’une nouvelle entente salariale avec les membres de son personnel-cadre. Les négociations tenues depuis quelques mois entre les membres du comité des ressources humaines de la Ville, composé d’élus et de la direction générale, ainsi que les représentants des cadres, ont permis d’arriver à une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties.

Échue depuis le 1er janvier 2023, l’administration municipale considérait le règlement de cette entente comme étant prioritaire et nécessaire afin d’assurer le maintien d’une offre de services adéquate à sa population, dans un contexte particulier de pénurie de main-d’œuvre. Considérant le bon climat de travail à l’hôtel de ville ainsi que la relation de confiance entre les parties impliquées, les négociations se sont déroulées sans devoir avoir recours à un service externe, limitant ainsi les frais pour les citoyens de la ville.

L’augmentation des traitements du personnel-cadre variera annuellement entre 2,25 % et 2,5 %, à l’exception de l’année 2023, où une augmentation de 4 % sera en vigueur afin de pallier à l’inflation actuelle. L’entente prendra également en considération l’évolution de l’indice des prix à la consommation annuelle, prévoyant un ajustement salarial maximal pouvant atteindre les 4%. Parmi les autres points retenus, citons également une réévaluation de la classification de certains postes afin de mieux refléter la charge de travail ou encore l’ajout de certaines clauses en vue de favoriser la conciliation travail-famille, une valeur centrale au cœur de l’administration municipale pohénégamookoise.

«Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de conclure cette nouvelle entente avec les membres du personnel-cadre, d’autant plus que nous nous retrouvons dans une situation où plusieurs municipalités vivent des difficultés de recrutement. Nous avons ainsi démontré que la Ville de Pohénégamook demeure à l’écoute de son personnel et s’avère être un employeur de choix dans la région», a partagé Simon Grenier, directeur général.

Cette nouvelle politique s’échelonnera sur 5 ans et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027. Il s’agit de la cinquième entente majeure en ressources humaines signée par le conseil municipal actuel, avec le renouvellement de la convention collective de son personnel syndiqué, l’établissement d’une nouvelle politique salariale de ses pompiers ainsi que, plus récemment, les renouvellements des contrats du directeur du service incendie et de la direction générale.