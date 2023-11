Loto-o-suivant fait deux gagnantes dans le Bas-Saint-Laurent

Rachel Raymond et Hélène Gagné, deux résidentes du Bas-Saint-Laurent, font partie des 50 gagnants de la troisième édition de la loterie caritative Loto‑o‑suivant. En effet, ces dernières ont remporté 10 000 $ chacune le 7 novembre. En plus de gagner ce lot, elles ont aussi pu choisir un organisme sans but lucratif (OSBL) québécois qui leur tient à cœur, auquel un montant de 10 000 $ sera également remis dans les prochaines semaines.

Rachel Raymond a opté pour la Fondation de la santé du Témiscouata, qui a pour mission l’amélioration et le développement des services de santé offerts sur le territoire de la MRC de Témiscouata.

Pour sa part, Hélène Gagné a choisi l’organisme Santé mentale Québec – Bas-Saint-Laurent. Cet OSBL vise à promouvoir la santé mentale grâce à la réalisation d’activités de soutien et d’entraide auprès de toute la population.

«Depuis le lancement de Loto-o-suivant, en 2021, c’est déjà plus de 1,5 million de dollars qui ont été remis à plus d’une centaine d’OSBL québécois choisis par les gagnants», souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto‑Québec. «Chez nous, redonner est au cœur de notre mission. Cette loterie caritative permet justement à des personnes d’apporter leur soutien à des organismes qui leur sont chers et qui, bien souvent, se trouvent dans leur communauté.»