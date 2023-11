Le parcours Les Ambitieuses est maintenant offert dans les écoles secondaires

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, se réjouit que les écoles secondaires de sa circonscription puissent maintenant profiter de l’initiative Les Ambitieuses qui vise à faire découvrir, dans un contexte stimulant, les métiers et professions liés aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie, aux arts numériques et aux mathématiques de même qu’au leadership ainsi qu’à l’entrepreneuriat.

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, a fait l’annonce d’une aide financière de 549 582 $ accordée à COlab Innovation sociale et culture numérique pour lui permettre de déployer son projet dans toutes les régions du Québec.

Lancé d’abord au Saguenay en 2020, le parcours sous forme d’activités parascolaires propose notamment aux étudiantes du secondaire de renforcer des compétences essentielles afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, de donner accès à des contenus pédagogiques contextualisés et en adéquation avec les besoins de la relève féminine et de mettre en valeur et promouvoir de modèles féminins accessibles et variés.

Tout le contenu du parcours est disponible sur la plateforme La fabrique numérique. Les écoles secondaires de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques peuvent s’y inscrire gratuitement. L’équipe du Colac demeure disponible pour les accompagner dans l’animation du parcours.

«Je me réjouis de constater que nos écoles secondaires ont maintenant l’opportunité d’offrir à nos étudiantes de secondaire 3, 4 et 5 un parcours lié aux sciences, aux

technologies, à l’ingénierie, aux arts numériques et aux mathématiques. J’invite les écoles secondaires de notre circonscription à s’inscrire en grand nombre», indique Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

La première cohorte a été lancée en mode virtuel dans le contexte de la crise sanitaire en 2020. Jusqu’à présent, plus d’une centaine de filles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé au projet Les Ambitieuses. Les données recueillies auprès de ces participantes à différentes étapes mettent en évidence toute la pertinence de cette initiative ainsi que ses multiples effets positifs.