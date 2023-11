L’Assemblée nationale du Québec reconnaît la contribution de Premier Tech

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne a reconnu l’apport de Premier Tech à sa communauté et souligné le premier centenaire de l’entreprise. Son président et chef de la direction, Jean Bélanger, s’est vu remettre la médaille de l’Assemblée nationale en compagnie du premier ministre, François Legault et de la Mme Dionne.

Dans sa déclaration, la députée a fait remarquer l’engagement de Premier Tech dans les communautés où elle est présente. Elle a aussi salué le rayonnement international de l’entreprise aux racines profondément ancrées dans la région du Bas-Saint-Laurent.

«Premier Tech, c’est 100 ans de succès, qui reposent sur une vision, un travail d’équipe et de profondes valeurs d’innovation. 100 ans d’implication significative en éducation, en santé et dans le sport. Jean, ainsi que toute l’Équipe Premier Tech, bon centième anniversaire et merci de faire la différence», a affirmé Amélie Dionne.

Premier Tech accompagne ses clients dans leurs succès en misant sur la maîtrise de ses technologies et la profondeur des talents et des compétences au sein de son équipe. L’entreprise s’est taillé une place comme leader dans des domaines d’avenir et continue à avancer de manière pérenne.

«Je suis heureux de recevoir cette distinction qui reconnaît l’engagement de Premier Tech à faire la différence dans notre communauté au cours de notre premier centenaire. Je reçois cette médaille en mon nom, mais surtout au nom de l’équipe engagée de Premier Tech. C’est grâce au dévouement, et à l’expertise des équipiers que nous continuons à atteindre de nouveaux sommets et à être un moteur positif de changement», soutient M. Bélanger.