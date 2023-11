Succès pour la loterie «Au cour de l’agriculture d’ici»

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et Unoria Coopérative annoncent les résultats de la première édition de la loterie «Au cœur de l’agriculture d’ici» en soutien aux travailleurs de rang du Bas-Saint-Laurent.

Cette collaboration visait à mettre en lumière l’importance fondamentale des travailleurs de rang dans l’industrie agricole. L’évènement a dépassé toutes les attentes, récoltant une adhésion et un enthousiasme considérables de la part de la communauté locale, selon les deux organisations.

Grâce à la générosité des participants et des partenaires, la loterie a généré un montant de 50 808 $ qui sera directement investi dans des initiatives de l’organisme Au cœur des familles agricoles visant à soutenir et valoriser l’apport des travailleurs de rang au Bas-Saint-Laurent.

«C’est une victoire collective qui témoigne de la solidarité exceptionnelle au sein de notre communauté agricole. Ces héros méconnus de notre industrie agricole méritent notre gratitude et notre soutien inébranlable», a soutenu Vallier Chouinard, président d’Unoria Coopérative.

Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, souligne l’implication des membres du comité organisateur notamment de Gilbert Marquis. Elle leur adresse ses remerciements ainsi qu’aux partenaires et syndicats locaux qui ont contribué au succès de cette loterie.

«Je suis particulièrement fier des résultats que nous avons réalisés ensemble. L’agriculture contribue grandement à la vitalité du Bas-Saint Laurent. Elle repose sur le travail et la persévérance d’hommes et de femmes passionnés. La générosité exprimée lors du tirage révèle le soutien la reconnaissance de la population de cette contribution», a indiqué M. Marquis.

Voici les gagnants du tirage qui se déroulait au Colisée financière Sun : Stéphanie Rioux (cabanon résidentiel), Jacques L’Italien (tracteur à gazon), Hervé Tremblay (thermopompe résidentielle), Karl Dubé (génératrice), Julie Pelletier (Gator électrique et un vélo) et Martin Paul (bon d’Achat de 500 $ chez Ameublement Tanguay).



Les fonds recueillis seront utilisés pour soutenir les travailleurs de rang dans l’accompagnement des producteurs agricoles qui conjuguent avec des enjeux anxiogènes au quotidien.

Unoria Coopérative et La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent expriment leur reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette loterie, soulignant ainsi la force de la solidarité, de la coopération et de l’engagement envers une cause commune.