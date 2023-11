François Dumas : candidat au poste de conseiller municipal pour le district 5 à Témiscouata-sur-se-Lac

Citoyen de Témiscouata-sur-le-Lac depuis 2001, François Dumas présente sa candidature comme conseiller municipal pour le district 5 à Témiscouata-sur-se-Lac.

Employé depuis 20 ans comme ingénieur chez Premier Tech en gestion des opérations, de personnel et de projets, M. Dumas s’est aussi impliqué sur plusieurs conseils dans le Témiscouata, dont le CSSS, le CLD, l’École de musique et le Beaulieu Culturel.

Son premier objectif à titre de conseiller, s’il est élu, sera de convaincre la ville de mettre fin au «tirage de couverte» entre les deux quartiers du territoire. Pour démontrer sa bonne foi, il garantit, sur le long terme, des investissements au prorata des populations de chaque quartier, ainsi qu’une taxation paritaire. Selon lui, pour que la ville soit forte, il faut que les deux quartiers soient robustes et solidaires. Il veut rendre ses lettres de noblesse au quartier de Notre-Dame-du-Lac, qui a beaucoup écopé dans les 20 dernières années, soutient-il.

M. Dumas veut attacher plus d’importance à la proximité des services et la qualité de vie de quartier, en particulier pour les personnes âgées. Il souhaite épauler les citoyens qui ont de bonnes idées et sont prêts à s’impliquer.

Les municipalités devraient s’inspirer davantage des bonnes pratiques du privé, d’après lui. Il propose que la ville minimise les tâches et processus à faible valeur ajoutée, afin de faire plus avec moins. Cet exercice, indique-t-il, permet de réduire les taxes, de valoriser les employés et de libérer du temps pour les priorités des citoyens et des entreprises. Il veut aussi que la ville entretienne mieux les infrastructures existantes et en fasse davantage pour protéger les berges.

Le meilleur moyen d’améliorer la vitalité de la ville, selon François Dumas, est d’augmenter le nombre de résidents et la valeur foncière, tout en limitant les dépenses. Il veut innover et stimuler l’investissement privé, en créant des quartiers modernes, écologiques et économiques et ainsi aider à garder et attirer des jeunes, des familles, et de la main-d’œuvre qualifiée.

Il s’engage à bien représenter les intérêts des citoyens, à agir avec transparence, à respecter l’intelligence des gens, à écouter, à ne pas personnaliser les débats et à rester toujours constructif. En même temps, il s’engage à être travaillant, rigoureux, exigeant, et patient. Il partage que s’il est élu, il créera un canal de communication pour maintenir le lien avec les citoyens.