Première saison réussie pour le projet Mobil’eau : 6 800 bouteilles d’eau en plastique évitées

Les Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup tirent un bilan très positif de la phase pilote du projet Mobil’eau, visant à offrir des solutions de réduction des produits à usage unique lors d’événements extérieurs.

Grâce au soutien financier de RECYC-QUÉBEC et un investissement des SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup, deux unités mobiles d’eau potable et de lavage de vaisselle ont été mises à la disposition de différents promoteurs d’événements dans la région de juin à octobre 2023.

10 ÉVÉNEMENTS ONT ACCUEILLI UN MOBIL’EAU :

Fête de la Saint-Jean-Baptiste, Saint- Pacôme

Tournoi de baseball, Saint-Pascal

Festival Bonjour la visite, Saint-Pascal

Compétition de BMX, Saint-Modeste

Tour de la Pointe, Rivière-du-Loup

L’École au Sommet, Rivière-du-Loup

100e anniversaire de Premier Tech, Rivière-du-Loup

Grande marche Pierre Lavoie, Rivière- du-Loup

Grande fête familiale du 350e de Rivière-du-Loup

Halloween, La Pocatière

Mentionnons que les unités mobiles sont disponibles en deux versions. L’unité autonome Mobil’eau est une remorque fermée équipée d’un réservoir de 1 000 litres, de trois distributrices d’eau comprenant abreuvoirs et remplisseurs de gourdes, de batteries et de panneaux solaires. Elle peut également être raccordée aux réseaux d’aqueduc et d’électricité.

L’unité Mobil’eau+ est, quant à elle, équipée de trois distributrices d’eau comprenant abreuvoirs et remplisseurs de gourdes, ainsi que d’un lave-vaisselle commercial à cycle rapide et de verres réutilisables. Elle doit être branchée aux réseaux d’aqueduc et d’électricité pour fonctionner.

«La première saison du projet Mobil’eau a été couronnée de succès notamment grâce à la précieuse collaboration des villes de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière, tant au niveau de leur expertise en eau potable que sur le plan logistique. Ensemble, nous contribuons à rendre les événements plus écoresponsables, un incontournable qui rejoint un nombre grandissant de participants», soulignent d’une même voix Anik Briand et Marie- Josée Dorval, respectivement directrices des SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière- du-Loup.

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco), partenaire de ce projet, a offert, entre autres, un accompagnement complémentaire aux organisateurs d’événements grâce à la présence d’une agente en environnement lors de certaines activités et un jeu-questionnaire de sensibilisation sur l’enjeu des bouteilles de plastique. Selon Manon Ouellet, chargée de projets et directrice du développement des affaires : «Participer à ce projet écoresponsable et réfléchir avec les acteurs de développement indispensables à nos collectivités, que sont les SADC, allait de soi pour Co-éco.»

«La présence des unités mobiles d’eau potable a permis d’éviter 6 800 bouteilles de plastique de 500 ml et plus de 700 kg de GES lors de ces événements cette année!», mentionne avec fierté Carole Corson, chargée de projet Mobil’eau.

Le déploiement du projet se poursuivra en 2024. Les unités Mobil’eau seront mises à la disposition d’un plus grand nombre de promoteurs d’événements au Kamouraska et dans la région de Rivière-du-Loup. Les modalités de réservation seront dévoilées en début d’année 2024.

Rappelons que la mission de la SADC du Kamouraska est de stimuler le développement de son territoire d’une façon durable et innovante en accompagnant les entreprises et collectivités dans des projets permettant de maintenir et d’accroître la vitalité du milieu.

La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup oriente et supporte le développement et la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur son territoire, et ce, un conseil à la fois.