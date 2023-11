Traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix: un opérateur privé pourrait gérer les opérations

Les déclarations de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault et des députées Maïté Blanchette Vézina (Rimouski) et Amélie Dionne (Rivière-du-Loup-Témiscouata) concernant le prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski ont été complètement ensevelies sous les protestations d’une cinquantaine de manifestants ...