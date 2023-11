Conseil national du Parti Québécois sous la thématique de l’éducation 

Une semaine après le dévoilement du budget de l’an 1 d’un Québec souverain, les militants péquistes de la région ont assisté au Conseil national du Parti Québécois qui avait lieu à Saint-Hyacinthe. Cet événement mettait de l’avant les enjeux en matière d’éducation ainsi que l’impact du régime canadien sur la nation québécoise. C’est avec enthousiasme que les membres des conseils exécutifs du Bas-St-Laurent étaient au rendez-vous afin de faire valoir les besoins de notre région.

Les membres du Parti ont eu des échanges étoffés au sujet du système de l’éducation. Plusieurs invités comme Normand Baillargeon, Pauline Marois et Stéphane Vigneault ont permis d’éclaircir les éléments primordiaux qui seront à prioriser si le parti souhaite offrir un monde plus juste et équitable pour nos futures générations.

«Notre formation politique se préoccupe de l’avenir de notre peuple, mais également des préoccupations quotidiennes des Québécoises et Québécois. Nous en avons fait la démonstration une fois de plus par la présentation du budget de l’an 1 et par la tenue de ce conseil national en abordant avec intelligence la thématique de l’éducation. C’est avec beaucoup convictions que les militants et les membres de l’aile parlementaire du Parti Québécois poursuivent leur travail», a souligné Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

Parallèlement à la thématique de l’éducation, les délégués ont pris connaissance, pour la toute première fois, des travaux politiques sur le livre bleu. Ils ont échangé sur les impacts négatifs du fédéralisme canadien en matière de services publics, d’économie, d’environnement, d’identité, de langue et de culture.

Par ailleurs, c’est dans une ambiance festive que les membres ont pu accueillir leur 4e mousquetaire : Pascal Paradis. De plus, le Parti québécois a souligné la place prépondérante des femmes à la direction du Parti. Les postes de directrice générale, porte-parole nationale, présidente de la commission politique, cheffe de cabinet, présidente de la commission politique et directrice de l’organisation sont occupés par des femmes.

«Le PQ est déterminé à bâtir sur des bases solides un pays à sa couleur et considère que l’éducation doit être au cœur de nos priorités. C’est pourquoi il a la volonté d’investir massivement pour notre avenir, car l’éducation est la pierre angulaire de notre nation», a déclaré Vincent Couture, président du Parti Québécois de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

«L’avenir du Québec passe par un projet d’éducation nationale de qualité, accessible pour tous et réfléchi. La connaissance permet une démocratie fleurissante! Avec ces propositions, le Parti Québécois travaille à bâtir les bases d’un Québec pays et je suis fier de faire partie d’une organisation qui assume ses convictions», a poursuivi Samuel Ouellet, président de l’exécutif du Parti Québécois de Rimouski.