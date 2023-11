Notre-Dame-du-Lac : décès de l'ancien maire Réal Voisine

L’ancien maire de Notre-Dame-du-Lac, Réal Voisine, n’est plus. L’homme politique, qui a également fait carrière dans l’enseignement au Témiscouata, est décédé dans les derniers jours.

C’est son fils Roch qui a annoncé la nouvelle dans un hommage bien senti partagé sur ses réseaux sociaux, mercredi soir. Le célèbre chanteur a présenté son père, «Pit à Maurille», comme un grand travaillant.

Réal Voisine a été maire de Notre-Dame-du-Lac, aujourd’hui un quartier de Témiscouata-sur-le-Lac, pendant près de 20 ans jusqu’en 2005. Il était en poste, en 2002, lorsqu’un violent incendie a ravagé l’usine d’abattage et de transformation de porc de Viandes du Breton.

À la suite de cette «catastrophe économique» pour l’ensemble du Témsicouata, le maire avait multiplié les démarches pour essayer de convaincre, avec le préfet Serge Fortin, l’entreprise de reconstruire au Témiscouata. En vain, puisqu’elle s’est finalement installée à Rivière-du-Loup.

Au cours de sa carrière, M. Voisine a également été chauffeur de camion pour la compagnie Fraser, de même que gérant de la plage et du camping municipal de Notre-Dame-du-Lac.

«Fan fini de la pêche, artiste à ses heures, il était aussi jadis tout un joueur de hockey», a a souligné Roch Voisine, rappelant que le paternel avait même été invité au camp de Red Wings de Detroit à la fin des années 50.

Au cours de sa carrière comme professeur d’anglais, l’homme a marqué plus d’un élève par sa personnalité et ses qualités de pédagogue. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont d’ailleurs salué son impact sur leurs études secondaires.

«Réal fut un de mes enseignants ayant marqué mon parcours scolaire», a souligné l’une d’entre elles.

«Je garde de beaux souvenirs de lui», a indiqué une autre.

Réal Voisin, laisse dans le deuil ses deux sœurs Rachèle et Rolande, ses trois enfants, Roch, Marc et Janice, ses six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Notons que les drapeaux sont en berne ce jeudi à l’hôtel-de-Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.