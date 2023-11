Prolongement de l’A-20 : Geneviève Guilbault à Trois-Pistoles demain 

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, fera le point sur le projet de prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski, ce jeudi 16 novembre.

La ministre rencontrera les élus régionaux, dont ceux de Trois-Pistoles et Saint-Simon, et procédera à des visites sur le terrain. Elle réitérera aussi que le projet est toujours d’actualité et que les études nécessaires à sa réalisation se poursuivent.

Les médias sont aussi conviés à une mêlée de presse en fin d’avant-midi à Trois-Pistoles. Auparavant, Mme Guilbault effectuera le même exercice du côté de Saint-Fabien.

La ministre sera accompagnée de deux élues régionales de la Coalition Avenir Québec, soit la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata Amélie Dionne.

Photo : Andréanne LeBel

C’est la première fois que la ministre Guilbault se déplace dans la région pour discuter précisément du parachèvement de l’autoroute 20. Ce dossier a cependant été abordé quelques fois depuis son arrivée au ministère des Transports.

En février 2023, une rencontre virtuelle avait été organisée entre les députés locales, la ministre Guilbault et des membres de son équipe. Les prochaines étapes à venir, dont la mise à jour des études en cours, avaient été discutées.

Rappelons que le projet a été réinscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) il y a bientôt deux ans, après plusieurs années d’absence. Il demeure trop tôt pour parler d’échéancier ou de factures.