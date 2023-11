Québec testera son alerte sonore d’urgence aujourd’hui

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, fera le point sur le projet de prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski, ce jeudi 16 novembre. La ministre rencontrera les élus régionaux, dont ceux de Trois-Pistoles et Saint-Simon, et procédera à des visites sur le terrain. Elle réitérera aussi que le ...