Le Musée du Bas-Saint-Laurent inaugure l’Espace Musée

Le Musée du Bas-Saint-Laurent annonce qu’il occupera un espace au Centre commercial de Rivière-du-Loup, pour une période d’un an, en partenariat avec ce dernier.

Situé au cœur de l’allée centrale, l’Espace Musée présente l’installation l’Art de la pose. Le public pourra y découvrir une quarantaine de photographies aux mises en scène rigolotes, inattendues et exubérantes. Couvrant une période de 1895 à 1940, ces clichés, tirés de la collection d'archives photographiques du Musée, révèlent la beauté et l’originalité des mises en scène de cette époque, réalisées dans les studios des photographes Stanislas Belle et Ulric Lavoie.

«Ce nouveau partenariat permet d'offrir à nos clients et clientes un accès privilégié à l'art et de célébrer la culture au cœur de notre établissement. Notre engagement envers la culture est une source de fierté, et nous avons hâte de partager cette expérience artistique inédite», explique Joannie Gallant, coordonnatrice marketing pour le Groupe Mach.

Une inauguration aura lieu le samedi 25 novembre de 13 h à 16 h, pendant laquelle le personnel du Musée sera sur place. Un petit studio au décor inspiré des années 1920 sera installé et un cadeau sera remis aux personnes participantes.