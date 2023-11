Une aide financière de 181 100 $ est octroyée à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, annonce au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qu’une aide financière de 181 100 $ est accordée à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup.

«La littérature est une grande richesse de notre culture québécoise et la bibliothèque Françoise-Bédard permet à nos citoyens d’y avoir accès dans un endroit propice au rassemblement, à l’expression et à l’apprentissage. Cette aide financière lui permettra de bonifier son offre afin de continuer à cultiver les intérêts et les passions de ses usagers», explique la députée Amélie Dionne.

Cette aide financière permettra à la bibliothèque de développer ses collections documentaires. De plus, ce montant provenant de la bonification historique des enveloppes budgétaires destinées aux bibliothèques publiques autonomes sera reconduit en 2023-2024 et en 2024-2025.

«Si les grands classiques auront toujours une place de choix sur les étagères, les bibliothèques doivent aussi suivre le rythme de l’évolution de notre culture québécoise pour demeurer bien vivantes, pertinentes et ancrées dans leur collectivité. Chaque année, ce soutien financier gouvernemental participe au développement et au renouvellement des collections de la bibliothèque Françoise-Bédard, contribuant ainsi à ce qu’elle assume pleinement son rôle central d’accès à la culture, à l’information et à la littératie, au bénéfice de l’ensemble de nos citoyens, toutes générations confondues», ajoute le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

Les bibliothèques publiques autonomes permettent à tous d’avoir accès à la culture, au savoir et à l’information. Leur contribution à la chaîne du livre québécoise est considérable, notamment pour les librairies agréées, où elles ont l’obligation de s’approvisionner.

L’octroi, encore une fois cette année, d’un soutien accru au secteur des bibliothèques publiques autonomes permet également d’appuyer l’industrie du livre. Au total, 175 municipalités pourront profiter d’un soutien financier ministériel pour le développement de leurs collections en 2023-2025. L’appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes rembourse une partie des coûts assumés par ces dernières pour l’achat de livres.