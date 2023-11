Bientôt une annonce pour des logements abordables dédiés aux étudiants à Rivière-du-Loup 

Le dossier du manque de logements pour étudiants au centre-ville de Rivière-du-Loup devrait progresser positivement au cours des prochains mois. Le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup compte développer un projet de construction afin de doter le milieu scolaire «d’un outil supplémentaire» pour attirer les élèves en région.

Une annonce en ce sens pourrait être faite très prochainement, peut-être même avant la fin de l’automne, selon le directeur général du CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry.

«Je pense que dans les prochains jours, ou les prochaines semaines, on va pouvoir procéder à une annonce qui va […] permettre aux étudiants d’avoir accès à un logement abordable, ce qu’on n’a pas présentement», a-t-il dit en marge d’une conférence de presse tenue au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

«On est en train de ficeler tout cela avec différents partenaires. Le projet est assez avancé. Il est de longue haleine, mais je suis optimiste.»

La pénurie de logements qui affecte le Québec n’épargne pas les citoyens de la région du Bas-Saint-Laurent, ni ses étudiants, depuis quelques années déjà. Cette situation fait d’ailleurs partie des préoccupations du Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup qui n’a jamais caché être activement en recherche de solutions.

Mais voilà, une étape de plus, concrète, pourrait être bientôt franchie. Une annonce devrait avoir lieu sur un site choisi et ciblé qui n’a pas encore été dévoilé.

«On veut permettre au Pavillon-de-l’Avenir d’avoir un outil de plus pour attirer des élèves en région», a soutenu M. Déry en exemple, ne cachant pas avoir aussi «un partenariat naturel» avec le Cégep de Rivière-du-Loup qui vit les mêmes contraintes en termes de capacité d’accueil. Ses résidences ne suffisent plus à la demande actuelle.

«Le milieu éducatif s’unit pour pouvoir attirer plus de jeunes en région, a répété M. Déry. Ça va être un outil de plus et j’ai bon espoir.»

Évidemment, le CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup voudra compter sur une aide financière de Québec pour la concrétisation de son projet. Selon les informations préliminaires, aucune entente n’aurait encore été conclue de ce côté.

C’est aussi pourquoi le centre de services scolaire souhaite dévoiler ses intentions plus tôt que tard. «On veut vraiment signifier au gouvernement qu’on souhaite des outils pour accueillir plus d’élèves et qu’on va avoir besoin de son soutien», a déclaré le directeur général du CSS.

«On va faire connaitre notre volonté lors du lancement du projet pour que ça puisse faciliter les choses», a-t-il ajouté, se réjouissant de constater une réelle volonté du gouvernement de faire aboutir plus de projets en matière de logements abordables.

Rappelons qu’une campagne publicitaire a été lancée par le Cégep de Rivière-du-Loup et que différentes approches ont été menées auprès de propriétaires de logements dans la dernière année à Rivière-du-Loup.

Malgré le potentiel intéressant de cette initiative, le Cégep de Rivière-du-Loup et le CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup n’avaient jamais caché avoir en tête, à plus long terme, une solution de grande envergure : la construction d’une nouvelle résidence étudiante.