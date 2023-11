L’Association du cancer de l’Est du Québec remercie ses bénévoles

Le 11 novembre dernier, l’Association du cancer de l’Est du Québec a tenu son annuel Gala reconnaissance des bénévoles, afin de souligner l’implication des gens qui donnent de leur temps pour faire une différence dans la vie des personnes touchées par le cancer aux quatre coins de la région. Lors de cette soirée, 20 bénévoles ont reçu un hommage.

«Chaque année, nous tenons à rendre hommage à nos bénévoles qui nous donnent un temps si précieux afin de nous aider à remplir pleinement notre mission. C’est en grande partie grâce à eux si nous pouvons continuer d’offrir des services réconfortants aux personnes touchées par le cancer. Ils sont des gens de cœurs qui apportent une belle couleur à notre organisation. Lors de cette soirée, c’est à notre tour d’être à leur service pour leur dire merci!», souligne Mélanie Lepage, directrice générale de l’Association.

Depuis 2001, l’Association décerne le prix Hommage à des bénévoles qui ont accompli un travail exceptionnel, dans la constance et la discrétion, et ce, dans chacun des secteurs d’activités de l’organisation : aux services, au financement et au soutien technique. L’Association tient à féliciter : Yves Canuel, bénévole depuis 2016, Louise Desharnais (2005), Marion Lafrance (2019), Michèle Lavoie (2021), Blandine Michaud (2002), Gilda Parent (2011), Marie-France Parent (2011), Martine Parent (2004), Diane Richer (2022), Elliza-Êve Roy (2022), Denyse V. Landry (1996), et le Comité organisateur du 25e Défi Vélo Plein Air, composé de Simon Blanchette, Pierre Blier, Geoffrey Deschênes, Gilles Duchesne, Dany Landry, Diane Lavoie et Catherine Lord.

Deux bénévoles se sont aussi mérité les titres de membre gouverneur et de membre honoraire. L’Association attribue le titre de membre gouverneur à une personne en reconnaissance de sa collaboration exceptionnelle au développement de son financement et/ou de son offre de services. En 2023, ce prix est décerné à Jack Herbert qui contribue grandement, mais de manière discrète au financement de l’Association. Quant au titre de membre honoraire, il est décerné en reconnaissance de l’engagement exceptionnel d’une personne pour la cause. Les membres honoraires sont associés à la philosophie de l’Association et à l’avancement de la cause. En 2023, Mathieu Côté, membre du conseil d’administration de l’Association depuis 2016, devenu trésorier en 2017, s’est vu attribuer le titre.