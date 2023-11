Place aux Tournois Piloup Neige de Rivière-du-Loup

Une modification importante en ce qui concerne les trois tournois organisés par Hockey Rivière-du-Loup sera effective à compter de la présente saison 2023-2024. En effet, les noms des tournois suivants, Tournoi Provincial de Hockey Bantam, Tournoi Provincial de Hockey Midget et Tournoi Pee-Wee Neige disparaitront pour laisser la place à Tournoi Piloup Neige de Rivière-du-Loup avec une déclinaison pour chacun des tournois, soit : Tournoi Piloup Neige M15, Tournoi Piloup Neige M18 Desjardins et Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork.

Il y a quelques années maintenant, Hockey Canada a décidé de retirer les appellations Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget pour les remplacer par M11, M13, M15 et M18. Bien que Hockey Rivière-du-Loup ait poursuivi ses tournois avec les noms originaux pendant quelques années, Hockey Québec a exigé aux organisations des tournois de cesser l’utilisation des anciennes appellations. «Ce changement aurait dû être effectif lors de la saison 2022-2023, mais nous voulions célébrer le 50e anniversaire du Tournoi Pee-Wee Neige avec le nom original», commente le président du comité des tournois, Dany Plourde.

LE CHOIX DU NOM

Pour plusieurs raisons d’ordre logistique et financière, le comité a fait le choix d’avoir un nom commun pour tous les tournois. Parmi ces raisons, notons entre autres que tout le matériel promotionnel (casquettes, manteaux, affiches, etc.) utilisé lors de chacun des tournois servira dorénavant pour les trois tournois. Fini le temps de faire tout en triple. Autre exemple, il sera dorénavant possible d’acheter un seul modèle de médaille qui sera remis aux champions et aux finalistes pour tous les tournois, d’où une économie d’échelle. De plus, l’organisation a maintenant qu’un seul site Internet qui permet aux équipes d’aller chercher les informations à propos des tournois et de s’y inscrire. Hockey Rivière-du-Loup invite d’ailleurs la population à le consulter à l’adresse https://piloupneige.ca/.

«Il était impensable d’effacer complètement l’histoire du Tournoi Pee-Wee Neige qui détient une notoriété et une reconnaissance partout au Québec depuis plus de 50 ans, sans compter que le logo de ce tournoi affiche un emblème reconnu et qui trône au centre-ville de Rivière-du-Loup. Comme Pee-Wee et Piloup ont une consonance qui se rapproche, le choix de Tournoi Piloup Neige s’imposait», explique le président du comité des tournois de Hockey RDL, Dany Plourde. De plus, le logo choisi est à un mot près semblable à celui utilisé depuis 1971, ce qui fait que les gens ne seront presque pas dépaysés par ce changement de nom.

Le comité des Tournois Piloup Neige ainsi que Hockey Rivière-du-Loup sont également fiers de la reconduction de commandite pour plusieurs années des entreprises comme Desjardins, Lepage Millwork et McDonald qui sont partenaires des tournois depuis de très nombreuses années. Sans compter la participation du Club Optimiste de RDL qui, en plus d’avoir été un des principaux partenaires du Tournoi Pee-Wee Neige depuis sa création en 1971, est maintenant le commanditaire des médailles qui seront remises lors des trois Tournois Piloup Neige.