Développer durablement le Bas-Saint-Laurent

Économie sociale Bas-Saint-Laurent (ÉSBSL) a lancé ce 13 novembre, dans le cadre du Mois de l’économie sociale, le Portrait des entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent en développement durable réalisé par l’entreprise collective Élyme conseils. La réalisation de ce Portrait a bénéficié de la collaboration financière des huit Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) du Bas-Saint-Laurent.

ÉSBSL a instauré ce projet dans le but d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale des entreprises d’économie sociale par l’adoption de pratiques en développement durable. Le document est accompagné d’une trousse d’outils au profit des entreprises collectives du Bas-Saint-Laurent et à l’ensemble de l’écosystème économique régional.

Au total, ce sont près de 90 entreprises collectives de tout le territoire du Bas-Saint-Laurent qui ont été directement impliquées dans le projet en participant à l’une ou l’autre des activités de sondage, de remue-méninges, de rencontres individuelles et de visites en entreprise. Issu de ces exercices et du travail d’analyse et de diagnostic qui s’en est suivi, le rapport détaille les pratiques en développement durable adoptées par les entreprises d’économie sociale de la région et met en lumière les principaux défis auxquels elles font face.

Même si chaque organisation et chaque secteur de l’économie sociale possèdent des réalités qui lui sont propres, le portrait a permis de dégager plusieurs enjeux communs. Il révèle aussi que les entreprises collectives mettent déjà en place un bon nombre de pratiques écoresponsables. Pour plusieurs d’entre elles, l’actuelle priorité est de se donner les moyens d’amener ces bonnes pratiques encore plus loin. À cet effet, l’étude met en évidence quelques pistes d’actions afin que les entreprises d’économie sociale améliorent leur bilan et contribuent encore davantage à une économie durable et socialement acceptable au Bas-Saint-Laurent.

Les entreprises collectives constituent un maillon essentiel de l’écosystème régional. Par leur identité fondée sur des valeurs sociales fortes, une gouvernance démocratique, une grande flexibilité et un enracinement dans la communauté, ces entreprises possèdent des atouts pour être des modèles à suivre en matière de transition socio-écologique et d’intégration du développement durable au sein de leurs activités. Leur engagement envers des pratiques commerciales socialement responsables et respectueuses de l’environnement est clair et authentique, d’après l’organisme.

Le document est disponible sur le site web de l’ÉSBSL.