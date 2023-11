Collecte de contenants consignés pour la Fondation du Collège Notre-Dame

La Fondation du Collège Notre-Dame récidive avec son opération de collecte de contenants consignés, ce samedi 18 novembre de 9 h à 16 h, sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup.

«Le changement de saison est un bon moment pour faire de la place dans les placards, le sous-sol ou le garage. J’invite la population à se désencombrer de ses canettes et bouteilles en plastique tout en posant un geste de soutien envers la relève et d’appui au développement durable. N’oublions pas que la matière qui est fondue pour être transformée en d’autres objets utiles est profitable à toute une communauté», précise la coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas.

Rappelons que plusieurs élèves dûment identifiés au Collège sillonneront les rues des différents quartiers de la ville avec des administrateurs du conseil d’administration de l’organisme pour frapper aux portes, samedi, afin de récolter des contenants. Les dons monétaires sont acceptés.

À noter que cette activité-bénéfice reçoit l’appui indéniable de l’entreprise Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rivière-du-Loup, qui commandite les camions. Les profits de l’activité seront entièrement remis à l’organisme pour lui permettre de poursuivre sa mission.