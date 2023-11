De l’intérêt pour la transformation de l’église Saint-François-Xavier

La Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup a obtenu une bonification de 9 000 $ d’une subvention qui lui avait été précédemment été accordée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec afin de poursuivre le développement de son projet de requalification de l’église Saint-François-Xavier.

«Depuis quelques années, on travaille à trouver des solutions afin de requalifier l’église pour lui trouver une nouvelle vocation», explique la présidente de la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, Suzanne Michaud. La subvention déjà accordée par Québec en octobre 2020 se chiffrait à 22 500 $ afin de réaliser des études pour transformer l’église Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup en édifice multifonctionnel.

La bonification de 9 000 $ annoncée le 26 octobre par le gouvernement provincial permettra de développer la partie d’ingénierie du projet de transformation de l’église, dont l’isolation, les systèmes de chauffage et de gicleurs, précise Mme Michaud.

Elle ajoute que la corporation est présentement en bons termes avec la fabrique. Elle pourrait déposer une proposition lorsqu’un éventuel appel de projets sera lancé.

«On continue de travailler positivement pour protéger le patrimoine. Notre objectif, c’est de remettre le bâtiment à la communauté afin qu’il lui soit utile», précise Suzanne Michaud.

Un carnet de santé et un rapport d’étude rédigés par la firme Atelier5 et Stantec le 27 novembre 2019 rapportaient une détérioration avancée du recouvrement d’acier du toit et une perte de chaleur au niveau de l’entretoit. La structure du clocher est à solidifier en raison d’infiltrations d’eau. La réfection de la toiture avec un revêtement de tôle d’acier galvanisé était alors évaluée à 2,2 M$.

Cette église en pierre a été érigée en 1905 et elle est citée comme un site patrimonial, par la Ville de Rivière-du-Loup, avec la salle paroissiale et le presbytère. Cette protection s’applique à l’enveloppe extérieure et aux terrains.