1 000 000 $ gagnés à la station-service Sonic Avantis de Saint-Pascal

Un gros lot de 1 000 000 $ a été remporté au tirage de l’Extra du 21 octobre avec des billets du Lotto 6/49 achetés en Formule groupe. Les 10 parts gagnantes proviennent de la station-service Sonic Avantis, de Saint-Pascal, située dans le Bas-Saint-Laurent.

Cinq résidents de cette région, Josée Fournier, Léonard Malenfant, Christian Pelletier, François Surprenant et Aline Roy ont mis la main sur un lot de 100 000 $ chacun. Une famille de la Mauricie, de passage dans la région, s’est divisé une part de 100 000 $ en trois.

Enfin, Avantis Coopérative, propriétaire de la station-service, a obtenu le montant correspondant aux quatre parts invendues, soit 400 000 $.

On compte huit personnes et une coopérative agricole parmi les heureux gagnants du gros lot.



CINQ GAGNANTS DE LA RÉGION

Josée Fournier (une part de 100 000 $) : En entendant des clients de la station-service parler d’un groupe ayant gagné 1 000 000 $ en Formule groupe, Mme Fournier a discuté de ce présumé lot avec la préposée. Elle est ensuite retournée à sa voiture pour prendre son billet, l’a fait valider et a vu apparaître 100 000 $ à l’écran de l’afficheur-consommateur. La gagnante s’est mise à valser devant le comptoir!



Léonard Malenfant (une part de 100 000 $) : M. Malenfant s’est laissé tenter par un billet en Formule groupe en allant déjeuner. À la découverte du lot au dépanneur, le lendemain du tirage, il a vite appelé sa sœur pour lui annoncer son coup de chance. Elle a eu beaucoup de peine à le croire! M. Malenfant profitera de sa part du gâteau pour «prendre ça mollo» et partir en voyage.

VIDÉO | Voyez Léonard Malenfant, l’un des gagnants du Bas-Saint-Laurent, raconter son histoire : https://youtu.be/WANC9XCeM7o.



Christian Pelletier (une part de 100 000 $) : «Je suis venu vous voir, il y a deux ans, pour un gain de 30 000 $ au Banco.» C’est sur ces mots que M. Pelletier a franchi les portes du salon des gagnants de Loto-Québec. «Même encore aujourd'hui, avec le chèque en main, je ne le réalise pas!», a dit le gagnant à propos de ce nouveau gain à la loterie.



François Surprenant (une part de 100 000 $) : M. Surprenant a découvert son lot sur lotoquebec.com. «Ce gain va me permettre de rembourser mon prêt hypothécaire», a-t-il tout de suite pensé. Quand il est retourné à la station-service, la préposée l’attendait pour lui confirmer la grande nouvelle.



Aline Roy (une part de 100 000 $) : Mme Roy a fait la découverte de son gain sur l’application mobile Loteries. «Je constate que je gagne 1 000 $. Je compte les zéros, je me rétracte et je crois gagner 10 000 $. Je compte les zéros à nouveau pour m’apercevoir qu’il s’agit plutôt de 100 000 $!» Elle a vite annoncé la nouvelle à son conjoint. Mme Roy compte s’offrir un voyage et un vélo électrique, en plus de s’équiper pour la saison de ski de fond.

TROIS GAGNANTS DE LA MAURICIE

France Lefrançois, Michael Lajoie et Steve Lajoie (une part de 100 000 $ partagée en trois) : Mme Lefrançois et ses deux fils ont célébré la remise de leur lot au Salon de jeux de Trois-Rivières. Elle a confié que ce fut l’euphorie au moment où elle a découvert le lot remporté. Mme Lefrançois a l’intention de se gâter. Ses enfants utiliseront leur part du lot pour des projets résidentiels.

AVANTIS

Avantis Coopérative (quatre parts de 100 000 $) : En tant que président du conseil d’administration, Frédéric Martineau a fièrement représenté Avantis Coopérative, au nom de laquelle il a reçu un chèque de 400 000 $ à Loto-Québec, le 3 novembre. Il a indiqué que cette coopérative constitue un véritable pilier économique en région.