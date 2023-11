Espace burger 2023 : 727 $ remis au Centre Prévention Suicide du KRTB

Dans le cadre de son évènement Espace burger 2023 qui se déroulait du 12 au 22 octobre, Espace Centre-ville a amassé un montant de 727 $ au profit du Centre Prévention Suicide du KRTB.

Le président d’Espace Centre-ville, Pascal Gagnon, a remis en mains propres le chèque à Émilie Michaud, adjointe-comptable du Centre Prévention Suicide du KRTB, le 8 novembre dernier.

Pour chaque burger vendu, 1 $ était remis à l'organisme. Il était également possible de faire un don.

Espace Centre-ville tient à remercier tous les amateurs de burger qui ont contribués à la cause, les cuisiniers et les restaurants participants : Resto Pub L'Estaminet, Le Loft, Symposium Resto Boutique, Les Dés-Tendus, Bistro l'intercolonial, Café L’Innocent, et Tout sous un même Chef.