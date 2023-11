Opération nationale concertée comportements imprudents

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions du 10 au 16 novembre, dans le cadre de l’opération nationale concertée visant les comportements imprudents.

En plus des interventions sur le réseau routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter le Code de la sécurité routière et d’adopter des comportements prudents en tout temps. C’est sous le thème «Sur la route, on se conduit bien» que se déploiera à nouveau cette campagne.

Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants pour les autres utilisateurs du réseau routier, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres.

SAVIEZ-VOUS QUE…?

De 2020 à 2022, les comportements imprudents étaient présents dans 50 % des collisions avec dommages corporels. Il s’agit d’une légère augmentation, car cette proportion était de 47 % de 2010 à 2012.

Les comportements imprudents ou inadéquats qui sont le plus souvent rapportés dans les collisions sont :

Ne pas céder le passage

Passer sur un feu rouge

Ne pas faire un arrêt obligatoire

Suivre de trop près

Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de Sherbrooke et la Société de l’assurance automobile du Québec.