148 300 $ pour entretenir la Route verte dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata

La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata (incluant Les Basques) Amélie Dionne, annonce, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qu’une aide financière de 148 300 $ sera octroyée aux MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata.

Les sommes accordées dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III), soit 66 500 $ pour la MRC de Témiscouata et 81 800 $ pour la MRC de Rivière-du-Loup permettront l’entretien de la Route verte et de ses embranchements.

Rappelons que le Québec se distingue en Amérique du Nord par l’attention qui est portée au développement des transports actifs, notamment grâce à la mise en place, depuis 1995, du réseau cyclable national de la Route verte.

«Notre région a mis en priorité le développement et la bonification de son réseau cyclable et cette aide financière vient soutenir nos efforts en ce sens. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nos citoyens qui adoptent un transport actif et qui empruntent la Route Verte, autant à Rivière-du-Loup que dans le secteur de Témiscouata», confie Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme.

«Je suis fière que le Québec se distingue en Amérique du Nord grâce aux 5 300 km qui forment notre Route verte! L’investissement annoncé aujourd’hui vient soutenir la bonification de ce réseau cyclable de qualité dans toutes nos régions. Notre gouvernement continue d’appuyer les organismes et les municipalités dans leurs différents projets afin de garantir des déplacements plus sécuritaires et agréables pour tous», souligne Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

«Depuis plusieurs années, la MRC de Rivière-du-Loup fait une place importante au transport actif dans ses différentes planifications afin de favoriser l’adoption de meilleures habitudes de vie auprès des citoyens. Dans ce sens, l’annonce d’aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans la volonté du conseil de la MRC d’offrir une route verte bien entretenue et sécuritaire pour les adeptes de vélos d’ici et d’ailleurs», mentionne Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

«La MRC de Témiscouata est ravie de cette aide octroyée pour le développement des transports actifs dans notre région. Il va de soi que l’entretien est nécessaire au maintien et au bon état des voies cyclables et des équipements connexes, comme la signalisation et les haltes. Cela permettra d’assurer confort et sécurité aux nombreux résidents et touristes qui empruntent notre Route verte», explique Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata

FAITS SAILLANTS

Le programme Véloce III soutient le développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacements, d’encourager le tourisme durable, d’améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements des personnes.

Ce programme est doté d’une enveloppe budgétaire de 63 M$ distribués sur trois ans, soit du 12 avril 2022 au 31 mars 2025. Pour l’année 2023-2024, il a permis de soutenir 135 projets, pour un total de 20,8 M$.

Le programme se divise en trois volets :

Volet 1 – Développement de la Route verte et de ses embranchements

Vise à augmenter l’offre d’infrastructures récréotouristiques liée au transport actif au Québec.

Volet 2 – Amélioration des infrastructures de transport actif

Appuie les organismes admissibles dans l’amélioration, la mise aux normes et la réalisation d’interventions majeures afin d’assurer la pérennité des infrastructures de transport actif existantes, d’en augmenter l’attractivité et de favoriser un transfert des déplacements motorisés vers les déplacements à pied et à vélo.

Volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses embranchements

Soutient les organismes admissibles dans la prise en charge de l’entretien du réseau cyclable national de la Route verte et de certains de ses embranchements régionaux dont ils ont la responsabilité.