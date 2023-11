Pause d’un an pour l’École d’immersion française de Trois-Pistoles

La Western University d’Ontario, responsable de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles, a décidé de suspendre les activités de l’établissement pour la saison estivale 2024.

Selon des informations partagées en anglais par le service des communications de l’université alors qu’Info Dimanche cherchait à obtenir une entrevue, la doyenne et vice-présidente académique de l’organisation, Florentine Strzelczyk, explique une fermeture visant à effectuer une révision afin d’identifier des améliorations potentielles et s’assurer d’offrir la meilleure expérience dans le futur.

Rappelons qu’avec la pandémie de COVID-19, l’établissement a perdu la majorité de son hébergement. En mars 2023, l’École d’immersion française de Trois-Pistoles cherchait ardemment des familles hôtesses pour accueillir plusieurs centaines d’étudiants. Malgré cette campagne, seule une dizaine de foyers ont levé la main.

En aout, la directrice de l’école, Kathy Asari soulignait que l’institution avait perdu trop de familles en peu de temps et qu’en raison de la paralysie des services, elle n’avait pas eu le temps de suivre le rythme et recruter de nouvelles familles d’accueil. Un plan d’action a été déposé en octobre. Vraisemblablement, la Western University a jugé qu’une restructuration d’une année était nécessaire.

La Ville de Trois-Pistoles a rapidement partagé sa déception face à la suspension des services l’école. L’administration a, par ailleurs, indiqué que les élus travailleraient à trouver des solutions aux problèmes d’hébergement en organisant, notamment, une consultation publique. Elle sollicitera aussi différents paliers politiques et partenaires locaux pour conserver l’institution sur son territoire.

«Le Conseil de ville de Trois-Pistoles demeure convaincu qu’une collaboration étroite avec l’Université Western est la meilleure voie pour trouver une sortie de crise», peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias le 6 novembre.

Le député fédéral de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas a aussi déploré la situation. «L’École d’immersion française de Trois-Pistoles est une institution implantée dans notre communauté depuis 90 ans. C’est la plus ancienne école d’immersion française en Amérique du Nord… ce n’est pas rien! Déjà, l’hiver dernier, on a annoncé la fermeture de l’école de francisation Rivière-du-Loup. Il faut se réveiller et revoir le financement de ces établissements importants pour nos communautés et pour l’enseignement du français», a-t-il partagé par voie de communiqué le 6 novembre.

L’élu bloquiste mentionne avoir interpellé à de nombreuses reprises le ministre des Langues officielles, Randy Boissonnault et sa prédécesseure pour la sauvegarde de l’École d’immersion française à Trois-Pistoles. «En raison de l’inflation et du plafonnement des compensations offertes aux familles d’accueil, il est devenu difficile de recruter ces familles essentielles au modèle de l’École», soutient-il.

Malgré un plan d’action pour les langues officielles 2023-2028 associé à un financement sur 4 ans de 4, 1 milliards déposé le 28 avril, M. Blanchette-Joncas dénonce que rien n’a été confirmé concernant le programme Explore, dont relèvent les programmes d’immersion. Il souhaite l’intervention du ministre pour garantir la pérennité de l’institution dans Les Basques. L’élu rencontrera dans les plus brefs délais la Western University sur la question.

Notons qu’il s’agit de la deuxième fermeture de l’école en près d’un siècle. Le programme avait été annulé en 2020 conséquemment à la pandémie de coronavirus. «Dans les prochaines semaines, nous contacterons des partenaires clés et des parties prenantes à Trois-Pistoles pour initier une révision du programme et évaluer les besoins changeants des étudiants, du financement et des partenaires communautaires», a indiqué la Western University.