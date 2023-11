Étienne Deschênes tente sa chance en politique municipale à Témiscouata-sur-le-Lac

Connu comme producteur du spectacle «Le Témiscouata» de l’Acadie des terres et forêts en fête, Étienne Deschênes se présente comme candidat au poste de conseiller du district 5 à Témiscouata-sur-le-Lac.

«C’est un groupe de citoyens qui m’a approché et j’ai dit oui sans hésiter», souligne-t-il. Présentement à la retraite, M. Deschênes indique avoir envie et le temps de donner un coup de main à son quartier et sa ville.

Il se lance donc dans la campagne «pour donner une voix forte aux citoyens de son district au niveau du conseil». Il trouve qu’ils n’ont pas été très très écoutés dans les dernières années. Il veut donc les représenter et travailler à la fois pour l’ensemble de la ville.

Originaire du Nouveau-Brunswick, le candidat a fait carrière dans le domaine de l'éducation, du développement communautaire et de la culture pendant 35 ans. Il a déménagé à Témiscouata-sur-le-Lac en 2006.

Avec sa formation, il souhaite amener des idées différentes autour de la table. Il veut notamment travailler à faire développer le quartier Notre-Dame «qui a un potentiel touristique énorme qui n’est pas encore à point».

Il désire aussi aider à la mise en place de divers projets, culturels de surcroit, lui qui est énormément attiré par ce domaine. «On sait que le côté villégiature est très développé à Témiscouata-sur-le-Lac, mais le côté culturel ça tire de la patte», soutient-il. Il aimerait que davantage d’activités évènementielles de qualité prennent naissance dans la ville.

Deux autres personnes ont déjà soumis leur candidature pour le poste de conseiller du district 5 laissé vacant à la suite du départ d’André Brault qui a déménagé dans une autre région dans les derniers mois. Il s’agit de François Dumas et de Stéphanie Gauthier.

Les intéressés ont jusqu’au 10 novembre 16 h 30 pour signifier leur intérêt à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. L’élection partielle aura lieu le 10 décembre. Le citoyens ne pouvant exercer leur droit à cette date auront l’opportunité, le 3 décembre, d’exercer leur vote par anticipation.