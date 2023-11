Lancement du jeu ludo-éducatif «Souvenance»

Après plus de deux ans de travail, la Société rimouskoise du patrimoine (SRP), IDHP (Images Drone Haute Précision) et Cube Noir Innovation annoncent le dévoilement du jeu ludo-éducatif en ligne «Souvenance : Visite au pays des habitants de l’estuaire du Saint-Laurent». Le lancement aura lieu le 16 novembre à 17 h 30, au Centre communautaire de Sainte-Blandine/Mont-Lebel (Pavillon de la jeunesse).

Après le lancement, le jeu sera disponible par le site web de la Société rimouskoise du patrimoine et de Musées numériques Canada (MNC).

SOUVENANCE

Fruit d’une collaboration avec de nombreux musées, lieux d’interprétations, ainsi que plusieurs professionnels du milieu du patrimoine, de l’histoire, de l’archéologie, des médias numériques et de bénévoles, «Souvenance» est un jeu d’immersion s’adressant à la clientèle scolaire du 3e, 4e et 5e secondaire et plus encore.

«Souvenance», c'est deux jeunes, Laura et William, qui se font entraîner par leur grand-père dans un voyage dans le temps, partant d’aussi loin que le 14e siècle pour se rendre finalement jusqu’au 20e. Dans l’aventure, ils découvrent par de petites cinématiques le quotidien des peuples autochtones, des pêcheurs basques et des colons qui ont peuplé la région de l’estuaire du Saint-Laurent. À travers des sphères 360 de paysages naturels et bâtis de chacune des époques, leur mission est de trouver et collectionner des objets en 3D afin de franchir les différentes étapes de la quête.

Le projet en ligne a été réalisé grâce au programme d’investissement Musées numériques Canada, ainsi que l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des communications et la Ville de Rimouski.

ORIGINE DU PROJET

En 2018, le projet «Souvenance» est lancé par la Corporation patrimoniale de Sainte-Blandine. Le premier volet du projet, réalisé par la firme IDHP de Matane, a permis de numériser l’intégralité du village miniature composée de 135 bâtiments à l’échelle fabriqués par les frères Claude, Guy et Yvon Brisson dans le cadre du centenaire de Sainte-Blandine en 1981.

Suite à la dissolution de la Corporation du patrimoine de Sainte-Blandine en 2020, la SRP a repris le flambeau afin de poursuivre l’aventure avec la création d’un jeu ludo-éducatif mettant en valeur la vie des habitants du territoire de l’estuaire du Saint-Laurent pendant plus de sept siècles.

À PROPOS

La Société rimouskoise du patrimoine est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de générer l’appropriation collective du patrimoine et la participation citoyenne afin de contribuer au sentiment d’appartenance au milieu et d’améliorer la qualité de vie à Rimouski. L’organisme est gestionnaire du Site historique de la maison Lamontagne, des Circuits Rimouski et de l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Rimouski.

Le programme d’investissement de Musées numériques Canada aide à développer la capacité numérique au sein des musées et des organisations patrimoniales, culturelles et autochtones du Canada, tout en donnant aux gens qui vivent au Canada un accès unique à des récits et expériences diverses. MNC est administré par le Musée canadien de l’histoire, avec le soutien financier du gouvernement du Canada.

IDHP Images Drone Haute Précision est une entreprise qui offre un éventail de services reliés à l'IMAGE. Créative et soucieuse du développement durable de notre belle région, IDHP peut recueillir des images numériques dans tous les milieux. En intégrant les nouvelles technologies et les logiciels de traitements numériques spécialisés, la mission de IDHP est d’offrir des rendus de haute qualité de photos, de vidéo, ou de photogrammétrie (images 3D) pour les secteurs de la muséologie à la géomatique, en passant par les besoins corporatifs ou promotionnels.

Cube Noir Innovation est la filiale technologique de Groupe PVP, entreprise reconnue à travers le monde pour sa production de documentaires, de séries d’animation, de films et de produits numériques. Ce qui était, depuis 2001, un département au sein de l’entreprise est devenu une entité indépendante en 2018, lorsque les employés de Cube Noir Innovation ont décidé de concrétiser leur vision d’entreprise orientée vers l’avenir. En plus de réaliser de nombreux mandats de productions numériques interactives multiplateformes pour Groupe PVP et ses partenaires, ils concentrent désormais leurs efforts à répondre aux besoins technologiques des entreprises. Notre mission est d’être le partenaire de confiance pour accompagner les organisations dans la conception, le développement et l’implantation.