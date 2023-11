Le projet de restaurant progresse à Cacouna

Le projet de restaurant que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk souhaite développer dans le chalet du Club de golf de Cacouna n’est pas sur la glace, bien au contraire. De nouvelles étapes ont été franchies dans les dernières semaines et on espère que l’établissement pourra être prêt pour la prochaine saison estivale.

Selon le Grand Chef Jacques Tremblay, les premiers plans du futur restaurant ont été réalisés et reçus, signe que les étapes vers sa concrétisation avancent peu à peu. Quant aux travaux, ils seraient entamés à la fonte des neiges afin d’éviter quelques complications et «technicalités» liées à la saison hivernale.

«L’échéancier est serré, mais dans un monde idéal, on aimerait être en mesure d’accueillir les premiers clients au printemps ou à l’été 2024, donc dans les prochains mois», a confié M. Tremblay, en marge de la récente inauguration de la plateforme d’observation du béluga à Cacouna.

La Première Nation doit toujours parvenir à une entente formelle avec le propriétaire du chalet situé au 960 rue du Patrimoine, l’homme d’affaires Mario Dubé. Selon Jacques Tremblay, quelques petits détails doivent être attachés, mais il ne s’agit que d’une formalité.

Info Dimanche avait parlé de ce projet de restaurant une première fois en janvier 2023. Il est né d’une volonté d’amener les produits de ses activités de pêche jusqu’à la table des consommateurs.

Propriétaire de permis de pêche de plusieurs fruits de mer, dont le homard, le crabe et l’oursin, partenaire d’une usine de transformation sur la Côte-Nord, et ayant même des contacts dans le milieu de la restauration au Québec, la Première Nation estime avoir tout en main pour permettre une valorisation complète de ses produits.

«On veut aller plus loin. On ne voudrait pas juste pêcher. On veut transformer le produit et même le rendre accessible. C’est un peu l’idée derrière ça», a souligné M. Tremblay, soutenant que Cacouna est un endroit naturel et tout désigné pour effectuer cette percée dans le milieu de la restauration.

AUTRES PROJETS

Ce projet est l’un des nombreux pilotés par la Première Nation présentement. Concernant, celui du Centre d’interprétation culturel, la direction attend la décision du gouvernement du Québec concernant l’avenir de la traverse. Il s’agit d’un projet majeur évalué à plusieurs millions de dollars.

«On va le faire quoi qu’il arrive, mais la décision de Québec va influencer comment on va s’installer», a précisé Jacques Tremblay.

Quant au développement économique sur la réserve de Kataskomiq, des investisseurs potentiels ont été rencontrés récemment et la Première Nation vise toujours une opération aux alentours de la fin de l’année 2025. À ce niveau, elle doit se coller à l’échéancier du ministère des Transports pour la concrétisation de l’autoroute 85.