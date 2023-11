Guilbault s’implante à Rivière-du-Loup

L’entreprise de transport Guilbault reconnue pour ses camions semi-remorques rouge et jaune à travers la province s’ancre à Rivière-du-Loup. Le groupe loue, depuis le 1er novembre, l’ancien entrepôt de Transport Kingsway situé au 153, chemin des Raymond dans le parc industriel de Rivière-du-Loup pour une durée de 5 ans.

«Ce n’est pas un essai. On est là pour longtemps parce que ça fait un moment qu’on dessert le secteur», souligne le vice-président des ventes et du marketing chez Guilbault, Georges Moreau.

Chaque jour, l’entreprise a des clients qui reçoivent et expédient à Rivière-du-Loup. Avoir une présence dans la ville va lui permettre d’avoir service plus proche d’eux et plus rapide.

Le bâtiment a une superficie de plus de 3 500 pieds carrés et compte entre 6 et 8 portes de garage. Environ six remorques et six tracteurs s’approvisionneront à cet endroit. Six employés y travailleront. Une demi-douzaine d’autres seront embauchés éventuellement à mesure que la transition entre le terminus de Rimouski et Rivière-du-Loup sera effectuée.

Avant la location de la bâtisse, Guilbault avait déjà une présence à Rivière-du-Loup. Toutefois, ses employés de la région devaient aller chercher leur marchandise à Rimouski. Avec ce changement, le stock provenant de Toronto, Montréal et Québec sera graduellement directement acheminé à Rivière-du-Loup.

«Pour Rivière-du-Loup, ça va vraiment être une présence constante», se réjouit M. Moreau. L’entrepôt sera en rodage pour les prochains mois, afin de laisser le temps à l’entreprise d’installer ses deux nouveaux services informatiques afin qu’il soit fonctionnel à 100 % pour recevoir les expéditions.

Des milliers de dollars ont été investis par Guilbault pour ouvrir ce nouvel entrepôt. L’entreprise croit cependant qu’elle fera des économies avec l’arrivée directe de la marchandise à Rivière-du-Loup, qui n’aura dorénavant plus l’obligation de passer par Rimouski. «On a investi beaucoup à Rimouski dans les 10 dernières années, et là on croit qu’à Rivière-du-Loup il y a un beau potentiel pour nous.»

Depuis 1929, le Groupe Guilbault se spécialise dans le transport en lots brisés, soit des chargements qui ne prennent pas l’espace complet dans la remorque.