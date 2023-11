«Le gouvernement libéral ignore et abandonne les travailleurs» - Maxime Blanchette-Joncas

Dans le cadre de la Semaine nationale des chômeurs et chômeuses organisée par le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, réitère son appui, ainsi que celui du Bloc Québécois, aux travailleurs et travailleuses qui luttent pour une réforme complète du programme de l’assurance-emploi alors que le gouvernement libéral les ignore.

«Ils sortent dans la rue, car le système actuel est désuet et doit être revu de fond en comble. Il faut le rappeler : 60 % des travailleurs cotisant au régime qui perdent leur emploi n’auront pas accès au programme de l’assurance-emploi. C’est inacceptable», tonne M. Blanchette-Joncas.

Bien que la réforme soit une promesse faite à maintes reprises par les libéraux depuis 2015, rien n’a été fait par l’ancienne ministre, autre que des consultations. «Le nouveau ministre de l’Emploi, Randy Boissonnault, connaît les problèmes et les solutions à prendre, mais malgré cela, pas de son et pas d’image de sa part. Il est temps qu’il arrête de faire le fantôme, qu’il se mette au travail et qu’il dépose une réforme complète de l’assurance- emploi rapidement. Personne ne peut se permettre d’attendre la prochaine crise pour agir», avise le député bloquiste.

Le programme d’assurance-emploi pourrait être un excellent stabilisateur économique en situation de crise, à condition qu’il soit réformé. C’est ce que les travailleurs demandent dans le cadre de cette semaine nationale. «Notre engagement au Bloc Québécois est clair et ferme : nous serons toujours aux côtés des chômeurs et des travailleurs dans leur lutte pour une réforme globale de ce programme», conclut M. Blanchette-Joncas.