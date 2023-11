Le Comité logement du Bas-Saint-Laurent annonce une deuxième tournée régionale sur les droits des locataires. Les ateliers offerts permettront de discuter de solutions collectives face aux problématiques vécues par les locataires.

Les rencontres auront lieu le 7 novembre à 14 h au Centre-femmes La Passerelle à Saint-Pascal situé au 542, boulevard Hébert et le 14 novembre à 13 h au Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata sis au 465-B, avenue Principale à Dégelis.

Cette série d’ateliers gratuits et ouverts à toute la population vise à se familiariser avec les droits en tant que locataires. Pour l’occasion, une trousse d’informations a été créée et sera distribuée pour accompagner les locataires dans la défense de leurs droits. Parmi les thématiques abordées, on retrouve : le harcèlement, la salubrité des logements, les reprises et les évictions, la discrimination et la recherche de logement, la cession et la sous-location, les avis de hausse et de renouvellement.

«Être mieux informés individuellement et collectivement pour défendre les droits des locataires est essentiel», souligne le Comité logement du Bas-Saint-Laurent.

Cette campagne d'information et de sensibilisation destinée aux locataires du Bas-Saint-Laurent est rendue possible grâce un financement issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

De nouvelles informations sur la programmation sortiront sous peu. Pour rester à l'affût, la population est invitée à suivre le Comité logement du Bas-Saint-Laurent sur les réseaux sociaux.