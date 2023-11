Un bilan en santé pour l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup

Au terme de l’assemblée générale annuelle, le directeur général de l'École de musique Alain-Caron (ÉMAC), François Lévesque, a dévoilé un bilan en santé de l’organisation.

«L'une des réussites majeures a été la croissance constante du nombre d'inscriptions, qui atteignent un record de 461 élèves, soit 64 de plus que l’an dernier. C’est du jamais vu», commente-t-il. L’ÉMAC a aussi réussi à dégager un surplus budgétaire de plus de 26 000 $.

Dans la dernière année, l’école a renforcé son ancrage communautaire en répondant aux besoins de divers segments de la population : de la petite enfance aux retraités. De plus, elle a multiplié ses activités communautaires avec de nombreux concerts et ateliers d'exploration musicale qui ont rejoint plus de 1000 jeunes de la région.

Grâce à la MRC de Rivière-du-Loup, l'ÉMAC a produit une série Web intitulée «Viens-tu jouer?» qui démystifie l'apprentissage de la musique tout en mettant en valeur la vie musicale de la région. Les six capsules sont disponibles sur la page YouTube de l'ÉMAC.

Le conseil d’administration 2023-2024 est composé de Maryse Rancourt, Marie Lapointe, Claude Levasseur, Josée Ouellet, Nada Charest, Christian Roussel et Vincent Couture. L’organisation remercie particulièrement Maryse Simard, qui quitte le conseil après six ans, mais demeure cheffe du Chœur du Fleuve.

Un poste est donc à combler. Pour les intéressés il faut communiquer au [email protected].