Les établissements scolaires revêtent les couleurs du Front commun

Les membres du Front commun faisant partie du réseau de l’éducation dans la région du Bas-Saint-Laurent ont mené le 2 novembre une opération de visibilité aux abords des établissements scolaires des centres de services scolaires Kamouraska - Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. Les couleurs du Front commun sont donc bien présentes en vue de la grève du 6 novembre qui se prépare.

«Malgré l’annonce de la tenue de cette première séquence de grève, le gouvernement a fait le choix de nous présenter un nouveau dépôt qui ne fait qu’alimenter le mécontentement des travailleuses et des travailleurs. Cette nouvelle offre est complètement déconnectée de la réalité de nos membres et de la conjoncture économique. Bref, si 9 % sur 5 ans ne constituaient même pas une base de négociation, y ajouter un maigre 1,3 % n’est clairement pas suffisant», font valoir les représentants du Front commun, insistant sur le fait que les travailleurs en ont assez des reculs et de l’appauvrissement.

Au Bas-Saint-Laurent comme un peu partout au Québec, le secteur public peine de plus en plus à attirer et à retenir le personnel, indique le Front commun. Les membres s’entendent pour dire que la crise dans nos réseaux publics impose un coup de barre sérieux pour améliorer les conditions salariales et de travail.

«Aujourd’hui, en préparation du 6 novembre prochain, on affiche nos couleurs et les membres aussi. Et on invite la population à le faire également. Pour nous, c’est très clair que sans une amélioration à nos conditions, ce sont les services à la population qui continueront d’être affectés. Il faut que ça s’arrête et qu’on puisse renverser la vapeur, dans l’intérêt de tout le monde!», souligne le Front commun.