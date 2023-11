Une présidente à la tête de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent

Réunis le 27 octobre à Sainte-Luce, pour l’assemblée générale annuelle, les délégués ont élu Nathalie Lemieux à la présidence de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, première femme à accéder à ce poste. Elle succède à Gilbert Marquis qui était président depuis 2012. Julie Gagnon a été élue par acclamation à la première vice-présidence.

«Ce sera assurément un travail d'équipe, de collaboration et de concertation avec les acteurs du milieux, députés, MRC et municipalités ainsi qu’avec les producteurs, productrices et les différents groupes de l’UPA», a mentionné Mme Lemieux sur la façon qu’elle entend assumer la présidence.

Le rapport d’activités de la dernière année a été présenté sommairement, laissant place aux présidents des syndicats locaux de faire part d’un bon coup. L’assemblée a été aussi l’occasion d’entretenir les délégués sur les gaz à effet de serre en agriculture et de faire part des pistes de réduction.

Les résolutions étudiées et adoptées traduisent les principales préoccupations des producteurs soulevées dans les assemblées générales des syndicats locaux notamment en lien avec l’aménagement et environnement, les programmes de soutien et le développement régional. Martin Caron, président général de l’Union, présent à cette assemblée, a été en mesure de répondre aux questions des délégués sur les différents sujets d’actualité.

C’est sous le thème Agriculture-Foresterie – Vitalité et durabilité que la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent a tenu cette 93e assemblée générale annuelle en marge du congrès général qui se tiendra à Québec les 5, 6 et 7 décembre.