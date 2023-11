Fermeture temporaire d’un secteur de cueillette de mollusques au Bas-Saint-Laurent

Pêches et Océans Canada, région du Québec, avise la population du Bas-Saint-Laurent qu’un secteur coquillier de l’île Verte est fermé temporairement à la cueillette de mollusques depuis le 1er novembre.

L’ordonnance d’interdiction vise l’estran et les eaux autour de l’île Verte, à moins de 800 mètres du rivage à l’exception des eaux des secteurs B-02.4.1i et B-02.4.2i. Cette fermeture survient à la suite d’une recommandation émise par Environnement et Changement climatique Canada puisqu’en raison de pollution, la qualité de l’eau du secteur coquiller a été dégradée. La consommation de mollusques pourrait engendrer de graves problèmes de santé.

Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ainsi que de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, il est possible de consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou de composer le 1-800-463-0607.