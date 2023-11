Denis Lagacé cédera son poste de directeur général à la fin de son contrat en 2024

Le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Denis Lagacé, quittera ses fonctions dans un peu plus d’un an, soit à l’échéance de son contrat le 30 novembre 2024. «Ce n’est pas parce que je veux m’en aller, c’est qu’à un moment donné on doit se respecter soi-même et ses capacités», confie-t-il.

C’est au printemps 2023 que le maire et les élus lui ont demandé s’il était intéressé à prolonger ou à renouveler son contrat. «Je n’avais pas fermé la porte à ce moment-là. Je me disais que j’allais y réfléchir et leur revenir», raconte-t-il.

Toutefois, des ennuis de santé assez importants vécus pendant l’été ont orienté sa réflexion. Il a donc informé la Ville de sa décision afin qu’elle puisse planifier la suite des choses assez rapidement.

«Ce n’est quand même pas un poste banal», souligne-t-il. Ainsi, une somme sera prévue dans le budget 2024 pour le processus d’embauche d’une nouvelle ressource à l’aide d’une firme spécialisée afin de combler le rôle à la direction générale.

La Ville souhaite se donner toutes les chances de trouver la bonne personne. L’appel de candidature sera donc publié en début d’année 2024. «Le processus pour trouver un directeur général c’est quand même long, donc on va le partir en janvier pour se laisser le temps de trouver un bon candidat, puis de pouvoir, après ça, faire le transfert d’expertise», souligne Pascal Tremblay, directeur du Service des communications à la Ville de Rivière-du-Loup.

L’intégration de l’employé commencerait donc au mois d’aout 2024 pour effectuer la transition avec M. Lagacé.

Ce dernier ne sait pas encore s’il prendra sa retraite ou s’il continuera de travailler à temps partiel. Ce dont il est sûr, par contre, c’est que : «Je vis ce que j’appelle l’âge d’or de ma carrière. La personne qui aura l’opportunité d’intégrer l’organisation dans cette fonction-là, je pense qu’elle est chanceuse».

Denis Lagacé œuvre pour la Vile de Rivière-du-Loup depuis 25 ans, dont les 4 dernières années à titre de directeur général. De 2006 à 2019, il a été directeur du Service des ressources humaines à la Ville.