La Caisse Desjardins des Basques remet un don de 10 000$ aux écoles desservies sur son territoire

Consciente des défis auxquels font face les établissements scolaires, la Caisse Desjardins des Basques annonce une contribution financière de 10 000 $ aux écoles primaires et secondaires desservies sur son territoire. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la coopérative financière de s'impliquer activement et financièrement dans son milieu.

En tant qu'institution coopérative, la Caisse Desjardins des Basques reconnaît l'importance de soutenir l'éducation et le développement des jeunes dans la communauté. Cette contribution financière permettra de soutenir divers projets et initiatives éducatives au sein des écoles locales, favorisant ainsi l'épanouissement des élèves et leur réussite scolaire.

«Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer financièrement aux écoles de notre territoire», déclare Roberto Dionne, directeur général de la Caisse Desjardins des Basques. «En investissant dans l'éducation, nous investissons dans l'avenir de nos jeunes et de notre communauté. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite une éducation de qualité et nous sommes heureux de pouvoir y contribuer.»

À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DES BASQUES

Avec un actif de 511 M$, la Caisse Desjardins des Basques contribue au développement économique et social de ses 11 945 membres particuliers et entreprises de sa collectivité. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.