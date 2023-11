Une série de mini-BD pour promouvoir les ressources de l’immigration au Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), la Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent (TCIBSL) annonce le lancement de la campagne «Ensemble pour l’Accueil» visant à promouvoir les services et les acteurs clés impliqués dans le processus d’établissement et d’inclusion des personnes immigrantes sur le territoire, ainsi qu’à faire connaître l’engagement des communautés d’accueil.

Au Bas-Saint-Laurent, chaque MRC dispose d’une équipe dédiée à l’accompagnement des personnes immigrantes dans leur nouvelle communauté. Ces travailleurs fournissent des services d’aide à l’établissement et à l’intégration et travaillent en collaboration avec les communautés pour favoriser une atmosphère accueillante tout en encourageant les relations interculturelles.

Les professeurs de francisation, le personnel enseignant dans les classes d’accueil et les bénévoles qui s’impliquent dans les activités interculturelles ou de jumelage font également partie des ressources mobilisées pour aider les personnes immigrantes à s’enraciner dans la région. Cependant, ces ressources sont souvent méconnues des partenaires locaux et de la population en général.

C’est dans ce contexte que les membres de la TCIBSL se sont mobilisés pour créer huit mini-BD qui mettent en lumière le travail et l’engagement de ces acteurs essentiels. Deux d’entre elles seront lancées dans le cadre de la SQRI qui se tiendra du 6 au 12 novembre, tandis que les autres seront diffusées sur les médias sociaux tout au long de l’hiver et du printemps 2024.

Les huit mini-BD, réalisées par le bédéiste matapédien Nick Micho, abordent différents thèmes tels que le jumelage et les échanges interculturels, la formation et la sensibilisation, l’accompagnement et l’enracinement, l’accueil des étudiants internationaux, la francisation, et bien plus encore. L’objectif de cette campagne est de sensibiliser la population à l’importance de ces ressources et de faire connaître leur précieuse contribution à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants.

«Nous lançons également un appel spécial aux entreprises qui recrutent à l’étranger pour pourvoir des postes, les encourageant à entrer en communication avec l’organisme d’accueil de leur MRC respective. Cette démarche vise à optimiser l’accueil et l’inclusion de ces travailleuses et de ces travailleurs, en facilitant leur établissement au sein de la région», explique Chantale Lavoie, vice-présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de La Matapédia.

La TCIBSL invite donc la population à suivre cette campagne passionnante et informative, qui contribuera à renforcer les liens interculturels et à promouvoir l’inclusion au Bas-Saint-Laurent.

Pour obtenir davantage d’informations sur les services en immigration, il est possible de consulter la page web du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent dédiée à la présentation des acteurs clés par MRC.

Pour plus d’informations sur la campagne et les activités de la TCIBSL, il faut visiter la page Facebook Immigration Bas-Saint-Laurent.