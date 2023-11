Inauguration des nouvelles installations du Jardin au Cégep de Rivière-du-Loup

Le 10 octobre dernier, le Cégep de Rivière-du-Loup a inauguré les nouveaux locaux du Jardin, une installation du Centre de petite enfance de Rivière-du-Loup située dans ses murs depuis 1988, en présence de l'équipe d’éducatrices, du personnel enseignant du programme Techniques d'éducation à l'enfance, de la direction du Cégep ainsi que des représentants du Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup et de son conseil d'administration.



Les travaux ont principalement été réalisés par l'équipe des Ressources matérielles du Cégep au cours du printemps et de l'été 2023. Cette initiative, qui a nécessité un investissement total d’environ 205 000 $, a permis non seulement de rajeunir l'installation existante, mais aussi de l'agrandir, augmentant ainsi l'espace de 65 m² à 90 m². En effet, depuis le mois d’aout 2023, le Jardin peut accueillir 16 enfants âgés entre 18 mois et 5 ans, soit quatre de plus qu'auparavant, qui profitent d’un environnement enrichissant et sécuritaire.



Le Jardin, fruit d'une collaboration entre le Cégep de Rivière-du-Loup et le Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup, est bien plus qu'un service de garde éducatif en installation. Il sert de laboratoire pédagogique où les élèves du programme Techniques d'éducation à l'enfance peuvent observer et mettre en pratique les compétences acquises en classe. Une salle d'observation adjacente offre aux élèves du Cégep la possibilité de voir en direct les techniques et comportements et de réaliser d’autres apprentissages, un atout pour le programme d’études. Trois éducatrices à l'enfance y travaillent à temps plein et assurent un environnement stimulant et propice à l'épanouissement des enfants.



Pour l'année scolaire 2023-2024, plus de 80 personnes sont inscrites en Techniques d'éducation à l'enfance. Celles-ci peuvent recevoir 3 000 $ par année dans le cadre des bourses Perspective, une initiative du gouvernement du Québec qui a pour objectif d'augmenter le nombre de personnes qualifiées dans certaines professions en déficit de main-d’œuvre dans les services publics essentiels ainsi que dans les domaines stratégiques pour l’économie.

Sur la première photo, on reconnait dans la rangée du haut, de gauche à droite : Steve Rioux, coordonnateur des Ressources matérielles; Caroline Morin, technicienne en bâtiment; Nadia Morin, directrice adjointe des études; Caroline Bérubé, enseignante; Sandra Petitpas, enseignante; Marielle D'Amours, enseignante; Salma Taktek, membre du conseil d'administration du CPE; Isabelle Dubé, membre du conseil d'administration du CPE; Annie Charette, directrice des ressources humaines du CPE. Dans la rangée du bas, de gauche à droite : Tommy Lavoie, enseignant; Maude Talbot Michaud, enseignante; Karine Fortin, enseignante; Léonie Laplante, éducatrice; Josée St-Onge, éducatrice.