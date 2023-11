Sondage Info Dimanche, parce que votre voix compte

Parce que votre opinion compte, nous avons confié le mandat à la firme Axiome | Marketing de préparer et concevoir un sondage électronique afin de connaitre vos habitudes de consommation en matière d’information.

Oubliez les appels tard le soir, le sondage s’effectue en ligne et ne nécessite que quelques minutes. En prime, nous ferons tirer une carte cadeau de 500 $ échangeable à la Bijouterie R. Savard parmi tous les répondants.

En quelques questions, nous souhaitons mieux connaitre et comprendre vos préférences. Le but est simple, vous offrir un contenu mieux ciblé. Ainsi, vos réponses nous permettront d'améliorer votre expérience, qu'elle soit papier, web ou mobile.

Nous savons que votre temps est important, et nous vous remercions à l'avance de prendre deux ou trois minutes, tout au plus, à répondre à ces quelques questions.

SONDAGE 2019

Un sondage réalisé en 2019, toujours par Axiome | Marketing, a clairement démontré qu'Info Dimanche est un média de proximité pour ses nombreux lecteurs. Les résultats obtenus ont illustré hors de tout doute que notre publication est consultée et jouit d'une excellente réputation. Le taux de satisfaction de nos lecteurs s’y établit 99,5 %, du jamais vu selon le sondeur. Le travail de nos journalistes est professionnel, intègre et digne de confiance.

Mais cette fois, nous souhaitons nous centrer sur vous, sur vos attentes et vos besoins. Qu'aimeriez-vous voir ajouter à notre offre rédactionnelle ? Quelles sont les nouveautés à notre application mobile qui vous apparaissent comme essentielles ?

Nous travaillons sans relâche à vous fournir une information professionnelle, centrée sur notre milieu et nous sommes convaincus que vos réponses contribueront à faire d’Info Dimanche un média encore plus près de sa communauté.

Pour répondre au questionnaire, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site infodimanche.com et de repérer l’onglet «Sondage ID» sur le bandeau noir en tête de site. Cliquez sur le bandeau pour accéder directement au sondage. Merci pour votre participation et bonne chance pour le concours !