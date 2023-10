Bilan de la saison du programme de cadets

À la suite d’une saison estivale bien occupée, les 220 cadets de la Sûreté du Québec, dispersés dans 77 villes et municipalités de la province ont terminé leur emploi dans le cadre de la 13e présentation du programme. Pour notre région, les 18 cadets ont réalisé un total de 1557 activités.

Durant la saison estivale, ces étudiants ou diplômés en techniques policières ont vécu une expérience de travail enrichissante en réalisant plus de 18 000 activités reliées à leur mandat. Ils ont mis à profit ce qu’ils ont appris au cours de leur formation et ont développé des habiletés qui leur seront utiles dans leur future carrière.

Pendant ces 10 à 12 semaines, ils ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, ont participé à des événements locaux et ont pris part à des activités de rapprochements avec la communauté.

Selon la Sûreté du Québec, différentes activités réalisées tout au long de cette période ont permis aux cadets d’établir un contact privilégié avec les citoyens en plus d’en connaitre davantage sur l’organisation.

Le programme de cadets de la Sûreté du Québec se distingue par la qualité de la formation offerte ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. Pour plus d’informations sur le programme de cadets de la Sûreté du Québec, le public est invité à visiter la section Cadets du site Internet de la Sûreté du Québec.