Saint-Simon-de-Rimouski amorce une réflexion autour de son église

À l’instar d’autres municipalités de la région du KRTB, Saint-Simon-de-Rimouski a ouvert la discussion au sein de sa communauté relativement à l’avenir de son église. Une cinquantaine de citoyens se sont réunis, le 24 octobre, afin d’amorcer la réflexion.

Cette démarche a été initiée à la suite de la volonté de l’archevêché à se départir de plusieurs de ses lieux de culte coûteux à entretenir pour le nombre de pratiquants actifs, a expliqué le maire, Denis Marcoux.

Accompagné de la Fabrique, il a sondé les participants sur le futur qu’ils entrevoyaient pour la bâtisse patrimoniale dans les prochaines années. Il leur a aussi demandé si certains souhaitaient s’impliquer pour une future conversion du bâtiment.

Ainsi, un comité de six personnes a été formé pour penser à l’avenir de l’église. «Alors ils vont étudier les différents projets et les diverses avenues», a confié l’élu. Musée, centre multifonctionnel, logements abordables, les possibilités sont grandes, avance M. Marcoux. Et le comité pourra lui-même trouver ses propres idées

L’église, qui est encore en bonne condition, pourrait aussi être vendue. Cette option n’est pas écartée du lot. «C’est un édifice important pour la communauté. C’est un point de repère physique, géographique, mais aussi historique pour nous. J’aimerais qu’on la garde, mais les citoyens vont décider [autrement]», a souligné Denis Marcoux.

Au terme des idées qui seront trouvées par le comité, des rencontres citoyennes auront lieu. Advenant le cas d’un statu quo, le maire estime que la Fabrique pourrait continuer à opérer tout au plus 10 ans, en raison de ses bonnes finances.