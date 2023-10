L’organisme Vues dans la tête annonce l’arrivée de son nouveau directeur, Étienne Denis

À la suite du départ de Priscilla Winling, qui a occupé avec brio le poste de coordinatrice puis de directrice de l’organisme pendant 4 ans, l’organisme Vues dans la tête de à Rivière-du-Loup annonce l’arrivée d’Étienne Denis au poste de directeur.

Après des études en communication, en scénarisation et en éclairage, Étienne Denis, originaire de Rivière-du-Loup, s’engage dans une carrière derrière les caméras. Depuis 2011, il travaille à titre d’éclairagiste et de chef éclairagiste sur de nombreux plateaux de tournage de fiction à Montréal. En 2019, il effectue un retour à Rivière-du-Loup afin d’apporter son bagage d’expérience ainsi que son œil créatif sur des productions d’ici, en plus d’explorer la réalisation de différents projets corporatifs et télévisuels.

Impliqué dans la vie culturelle louperivoise, Étienne perçoit son mandat à la direction de VUES comme une continuité naturelle de son parcours, alliant ainsi son amour de la ville et du cinéma québécois.

Le conseil d’administration accompagne Étienne dans sa prise de poste, qui est plus que jamais mobilisé en vue de l’édition 2024 du festival qui aura lieu du 15 au 18 février. Les démarches vont bon train pour confirmer qui sera la tête pour cette édition. En attendant le festival, il est possible de rejoindre les cinéphiles aux projections Cinédit, toutes les deux semaines au Cinéma Princesse à Rivière-du-Loup.