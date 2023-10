Dans le cadre de la programmation Hors les murs du Salon du livre de Rimouski, une rencontre avec l’auteur et journaliste Michel Jean aura lieu le 3 novembre prochain, dès 19 h, à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles. L’animation est ouverte à tous, gratuitement.

Michel Jean est un écrivain, un chef d’antenne et un journaliste d’enquête primé et apprécié du public québécois. Il est l’auteur de dix livres et il a dirigé deux recueils de nouvelles mettant de l’avant des voix autochtones, Amun (2016) et Wapke (2021). En 2022, il est nommé compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, puis il remporte le prestigieux prix Bibliothèque et archives Canada 2023, qui souligne sa «contribution exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique du Canada».

Lors de sa conférence, l’auteur présentera son nouveau roman, Qimmik, publié chez Libre-Expression.