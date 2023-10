35 000 $ remis à la cause des jeunes en difficultés

C’est mission accomplie pour la Fondation Jeunesse du Bas Saint-Laurent, à la suite du retour attendu de son «Cocktail 5 à Huîtres», dont la 19e édition s’est déroulée le mercredi 25 octobre dernier, à l’Institut Maritime de Rimouski.

«Pas moins de 170 invités ont répondu présent à notre invitation cette année. Grâce à la généreuse collaboration de l’IMQ et de sa directrice, Mélanie Leblanc, nous avons pu tenir notre activité en plein cœur de la ville de Rimouski. Cet emplacement, idéal pour une soirée de ce genre, a été aménagé en un endroit confortable et agréable, propice aux échanges et aux discussions qui caractérisent ce genre d’évènement. Nous sommes très heureux des résultats, et aussi de constater l’engagement et la fidélité constante de la population et des gens d’affaires pour nos activités de financement», explique Céline Nadeau, présidente du conseil d’administration de la Fondation.

La présidente d’honneur et partenaire majeure de l’évènement, Marie-Claude Doucet d’Armoires Perreault, se dit très satisfaite des retombées de l’évènement. «Nous sommes heureux de nous associer à la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent, à titre personnel et en tant qu’entreprise. Il est de notre responsabilité comme citoyens et citoyens corporatifs de poser des actions concrètes pour venir en aide aux jeunes en situation de vulnérabilité. Quoi de mieux que de le faire dans un contexte de rencontre festif et agréable. Merci à tous ceux qui ont répondu “présent” et qui ont permis de faire de cette activité une réussite sur toute la ligne», mentionne-t-elle.

Rappelons que l’évènement a permis de récolter la somme record de 35 000$ cette année. Tous les profits sont distribués aux jeunes placés sous la protection de la Direction de protection de l’Enfance et de la Jeunesse, et ceux de la mission CLSC «Jeunes en difficulté» du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Chaque année, plus de 5000 enfants répartis dans les 8 MRC de la région du Bas Saint-Laurent ont accès aux services offerts par la Fondation.

«Chaque année, nos invités sont ravis du retour de cette activité, qui leur a permis de déguster des produits raffinés, tout en venant en aide à la Fondation. Je suis touchée et reconnaissante de voir à quel point nos invités se sont mobilisés pour la cause. Nous avons pu compter cette année sur la participation extraordinaire des chefs Suzie Quimper, Adrian Pastor du Projet Yaku et Olivier de Saint-Germain de L’Entre-Deux pour la préparation et le service des huîtres. Je m’en voudrais de passer sous silence le travail extraordinaire de nos bénévoles, qui accomplissent une tâche colossale et essentielle au bon déroulement de la soirée. C’est comme ouvrir un immense restaurant pour un soir seulement, avec toutes les tâches et tous les ajustements qui y sont rattachés. Merci du fond du cœur également à nos partenaires, soit Armoires Perreault, Desjardins, par le biais du Fonds d’aide au développement des collectivités, l’Institut Maritime du Québec, la Fondation Maurice-Tanguay, le Journal le Soir, TVA Est-du Québec, de même qu’à Jean-Christophe Lemay, photographe animalier qui nous a généreusement offert une de ses œuvres, que nous avons pu offrir en tirage à nos invités», explique Patricia Allard, directrice de la Fondation.

RETOUR DU TRADITIONNEL PARTY DE CRABE EN AVRIL 2024

Céline Nadeau confirme également le retour du Souper de crabe de la Fondation, au printemps 2024 pour une vingtième édition haute en couleurs. Rappelons que l’évènement permet à plus de 1000 personnes de déguster du crabe à volonté et est présenté au Colisée Financière Sun Life. «Ce sera encore tout un évènement. Les gens nous confient régulièrement à quel point ils ont hâte de pouvoir participer à cette activité, et le succès sans précédent de l’an passé nous motive encore davantage. Surveillez donc la date de mise en vente des billets, quelque part à la fin février», conclut-elle.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DU BAS-SAINT-LAURENT

La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent (FCJBSL) est un organisme caritatif qui vient en aide aux enfants pris en charge par le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) et la mission CLSC «Jeunes en difficulté» sur tout le territoire du CISSS Bas Saint-Laurent, en mobilisant la population autour de la cause des jeunes en difficultés. Par le biais de programmes et d'initiatives impliquant la communauté et les milieux d'affaires, ses actions visent à les soutenir dans leur milieu de vie au moment opportun afin de prévenir et éliminer les situations précaires, de consolider les acquis et de favoriser l’insertion sociale.